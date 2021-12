Batatas ajudam a manter a cintura fina

A batata é um combustível para o atleta. O tubérculo é rico em nutrientes. O alimento possui carboidratos, sais minerais e vitaminas do complexo B e C. A batata também possui inibidores da protease, anticancerígenos e previne a pressão alta e o derrame.

Por ser tão rica, ela precisa fazer parte do cardápio de quem se exercita. Uma batata assada média de 125 gramas contém 25 gramas de carboidratos. Ou seja, ela supre 7% das necessidades diárias da maioria dos corredores. Ao entrar na corrente sanguínea, ela repõe rapidamente o glicogênio gasto.

Um estudo recente comprovou que pessoas que consomem batatas têm menos gordura corporal e com isso adquirem cinturas mais finas. Isso acontece porque a batata ajuda na digestão e bloqueia uma pequena quantidade de absorção de calorias.

As batatas possuem a mesma quantidade de antioxidantes semelhantes ao dos brócolis e do espinafre. As roxas e vermelhas são ricas em antioxidantes por causa de suas cores e as substâncias contidas nelas, procianidinas, zeaxantina e luteína, ajudam a prevenir o câncer.

Além disso, a vitamina C contida na batata protege as artérias do coração contra o colesterol, bem como favorece a circulação sanguínea.

