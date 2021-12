Batata frita possui elemento que leva a pessoa a comer sem fome

Quem resiste a uma batatinha frita? Crocantes e quentinhas, elas agradam a todos os paladares. O alimento é praticamente um vício. Ninguém resiste a comer uma só. Só que essa compulsão agora foi explicada por pesquisadores da Universidade de Erlangen-Nuremberga, Alemanha. Trata-se da condição denominada hiperfagia hedônica, que torna-se um transtorno para milhões de pessoas no mundo.

Hiperfagia hedônica é o termo cientifico do ato de comer excessivamente e por prazer e não para satisfazer a fome. O transtorno é responsável pela epidemia de sobrepeso e obesidade no mundo. O estudo foi apresentado no Encontro da Sociedade Americana de Química este ano.

Antes da pesquisa, suspeitava-se que a predileção pela batata frita se devia a concentração de gordura existente no prato, assim como o carboidrato presente no alimento.

Ambas condições que enviam sensações de prazer ao cérebro. Mas, além disso, existe outro elemento, ainda não identificado pelos cientistas, que darão continuidade aos experimentos.

adblock ativo