Bata frita pode causar câncer

Batatas fritas, aquelas que se compram congeladas nos supermercados, viraram mania na mesa dos brasileiros. Mas um perigo ronda esses petiscos tão apetitosos para adultos e crianças. De acordo com um estudo publicado no Jornal of Agricultural and Food Chemistry as batatinhas podem causar até câncer. Os cientistas que realizaram o estudo descobriram que o alimento pré-cozido possui níveis elevados de um produto químico que provavelmente causa danos a saúde. É a acrilamida, provável cancerígeno humano, que se forma durante o processo de cozimento de alimentos em altas temperaturas, em especial as batatas.

Um outro estudo realizado pela Universidade de Maastrich, na Holanda, alertou que mulheres que comem batatas fritas todos os dias, industrializadas ou não, podem ter o dobro de risco de ter câncer no ovário ou no útero. Para chegar a essa conclusão foram entrevistadas 120 mil pessoas, constatando que mulheres que ingerem mais acrilamida sofrem mais risco de câncer.

