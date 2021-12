Barriga também se reduz com alimentação correta

Não basta ir para a academia e se matar nos exercícios para perder a barriga. Para conseguir diminuí-la, é necessário seguir uma dieta de alimentos saudáveis. Conheça a lista dos alimentos que colaboram para o aumento da região abdominal.

Açúcar - aumenta o desenvolvimento da disbiose intestinal, desequilíbrio da flora do intestino. O açúcar faz com que as bactérias benéficas diminuam e as bactérias prejudiciais proliferem, o que leva ao aumento do abdômen.

Pão branco e massas - a farinha refinada fornece um carboidrato suscetível a fermentação e produção de gases, o que também aumenta a barriguinha.

Grãos - alguns carboidratos presentes no feijão são metabolizados por bactérias e podem causar gases.

Couve-flor - contém compostos sulfurados que aumentam a produção de gases.

Álcool - a bebida alcoólica desequilibra a flora intestinal e provoca aumento de volume abdominal.

Laticínios - quem sofre de intolerância a lactose pode sofrer diarreia e gases.

