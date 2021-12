Banco de leite materno: Brasil será exemplo para China, Rússia, Índia e África do Sul

Países como China, Rússia, Índia e África do Sul, que compõem o BRICS, usarão o Brasil como modelo para a coleta e distribuição de leite materno, com o objetivo de atender bebês prematuros. De acordo com informações do Ministério da Saúde, a medida foi anunciada na última sexta-feira, 25, em Curitiba (PR), durante uma reunião de Ministros da Saúde dessas nações.

“O Brasil tem tecnologia de organizar redes de bancos de leite humanos que reduza o tempo de permanência em UTIs de bebês prematuros e, com isso, melhorando os índices de mortalidade infantil. Agora, teremos uma Rede de Banco de Leite Humano em todo o BRICS. Todos os países devem adotar o modelo brasileiro”, destacou o ministro da Saúde do Brasil, Luiz Henrique Mandetta.

Cada um dos 26 estados brasileiros e o Distrito Federal possui pelo menos um dos 225 Bancos de Leite Humano distribuídos pelo País. A iniciativa é uma estratégia importante para a redução de mortes em bebês, pois o leite materno tem tudo o que o bebê precisa até os seis meses de vida, protegendo-o contra doenças.

adblock ativo