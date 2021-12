Bananas correm risco de extinção, segundo especialistas

Se você é um dos milhares de fãs de banana no mundo deve começar a se preocupar, porque segundo especialistas a fruta pode ser extinta. Um fungo atinge as plantações de banana desde 1950, mas uma espécie da fruta, a Cavendish (no Brasil, banana d'água e/ou nanica) não era afetada. Contudo, estudiosos alertam que a praga está mais poderosa e agora pode atingir essa variação da banana.

Com isso, agricultores temem que o único tipo de banana que era imune a Gros Michel possa ser afetado. Para evitar a extinção da fruta, que tem uma produção de mais de 7 milhões de toneladas no Brasil, os pesquisadores tentam aperfeiçoar geneticamente a Cavendish. Outra medida é procurar outra espécie de banana que seja imune ao fungo.

