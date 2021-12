Baiana adota corrida como aliada, após emagrecer 38kg

Nunca a turismóloga Waldyane Zanca Coutinho poderia imaginar que, mesmo sendo ignorada totalmente por uma grande amiga no trabalho, iria se sentir tão bem e feliz da vida.

Uma das 4.300 pessoas inscritas até esta quinta-feira, 27, nos 5 km da corrida The Color Run, que será disputada domingo, 30, às 8h, no Jardim de Alah, Waldyane se diverte até hoje com o episódio vivido em 2012.



No mesmo instante em que a colega passou sem falar com ela, entendeu que um ano atrás, quando ambas si viram a última vez no trabalho, Waldyane ainda estava pesando 80 kg.

Na volta ao serviço veio com 65 kg, uma vitória notável para quem, até 2011, tinha 99,7 kg e era considerada obesa. O que lhe custou dieta rigorosa e afastamento do trabalho por problemas na coluna.



Achando engraçado passar despercebida, Waldyane fez questão de cumprimentar a "desconhecida". "Não me reconhece?", indagou, rindo, enquanto a amiga, puxando a boca para baixo com estranheza, negou de imediato.



Esclarecida a situação, foi a vez de a amiga, perplexa, disparar perguntas sobre o que tinha acontecido. Afinal, estava acostumada a ver a ex-gordinha chegar ao trabalho em um jeans número 52 e blusas tamanho XG. Agora, ela "reaparecia" dentro de um jeans 40 que (atualmente já está no numero 38).



"Fechei a boca e passei a praticar atividade física na academia e na rua", resumiu Waldyane, repetindo a resposta esta semana, após uma breve corrida no Jardim de Alah.

"A The Color Run será a segunda competição. Minha estreia foi domingo passado, no Circuito das Estações, que eu fiz em 32 minutos os 5 km", explicou a corredora, que usa esse esporte para manter o peso.



Atualmente, a turismóloga tem 61 kg, distribuídos por 1,68 m de altura, e veste "M".



Quase falhou



Waldyane relata que a briga com a balança para vencer os quase 100 kg, por pouco não fracassou. "Fui a uma endocrinologista, no Itaigara, e ela me disse que obesidade é uma doença e que eu não conseguiria emagrecer", relatou.



Ao chegar ao carro desabou no choro. Enquanto a mãe dirigia para casa, no Imbuí, Waldyane confessava estar desistindo do desafio que havia proposto a si mesma.

"Chorando muito, avisei a minha mãe que, já que não tinha jeito, eu ia voltar a comer acarajé, refrigerante, biscoito recheado, aquelas comidas regadas a dendê, chocolate, lasanha e muita massa", contou.



Por sorte e com apoio da mãe, Alcione, ela manteve a dieta para poder fazer uma cirurgia, que reduziria 1,5 kg das mamas. No dia da cirurgia estava com 74 kg e disposta a manter a dieta de saladas e refeições leves.



"A médica anterior estava redondamente enganada. Mas se um médico estragou, o outro consertou", concluiu Alcione, que aos 58 decidiu seguir mais seriamente os passos da filha.



Além de inscrição nas corridas, Alcione faz a mesma dieta. A princípio, ela planeja baixar dos atuais 77 kg de peso para futuros 70 kg. Por enquanto.

