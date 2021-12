Bahia vai ampliar número de testagens para a Covid-19

O Governo do Estado vai aumentar o número de testes para a Covid-19 realizados diariamente na Bahia. O anúncio foi feito pelo governador Rui Costa, na noite desta terça-feira, 7, durante a transmissão do Papo Correria. Rui revelou preocupação com o rápido aumento de casos da doença no interior do estado. Para ele, um dos fatores para a propagação da doença foi o deslocamento da população baiana para cidades do interior no período de festejos juninos, apesar da antecipação da comemoração pelo Governo do Estado.

“Hoje conversei com o secretário de saúde [Fábio Vilas-Boas] e iremos trabalhar com o número máximo de testes e devemos processar 3 mil testes de RT-PCR todos os dias. A Bahia inclusive é o segundo estado no país em número de realização desse tipo de teste que é o mais seguro para detecção da doença. Já fizemos mais de 100 mil testes na Bahia e vamos seguir ampliando a testagem”, afirmou Rui Costa.

Durante a transmissão ao vivo, o público que acompanhava o programa perguntou sobre o retorno as aulas e Rui Costa declarou que ainda não é o momento e que o governo está analisando qual será o melhor momento para o retorno.

“Estamos avaliando diariamente a dinâmica da pandemia e analisando qual será o melhor momento para o retorno, mas ainda não estamos numa fase favorável. Por exemplo, testamos 100% dos alunos, professores e profissionais da rede estadual em três municípios: Ipiaú, Itajuípe e Uruçuca. Entre estes municípios foi detectado que dois deles apresentaram uma média de 10 % de contaminação da comunidade escolar. É um índice alto que não nos permite retornar agora”.

Outro fator que afeta a retomada das atividades de forma mais ampla é o percentual de ocupação dos leitos. Nesta terça-feira, 7, o índice de ocupação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por pacientes do novo coronavírus está em 82%. Assim, ficou estabelecido que a flexibilização será avaliada com mais detalhes e caso a caso quando o índice de ocupação dos leitos de UTI de cada região estiver abaixo de 75% e se mantiver com este percentual durante cinco dias consecutivos.

O governador também afirmou que as autoridades estão empenhadas na busca por soluções que contenham a disseminação da Covid-19 e evite uma contaminação comunitária nas cidades do interior. Para alinhar as ações, Rui Costa irá participar de reuniões virtuais com 90 prefeitos, entre esta quarta-feira, 8, e sexta-feira, 10.

"Importante que medidas sejam adotadas imediatamente. É fundamental que os contaminados fiquem em isolamento. Todos devem colaborar. É uma guerra que precisa da união de todos para ser vencida", disse durante a transmissão ao vivo.

Ele também comentou que ainda não foi realizado o anúncio com data para a reabertura de shoppings e do comércio em geral na capital baiana. “É importante que fique claro que hoje divulgamos o critério que ficou estabelecido e quais as fases para reabertura de shopping e retomada de outros serviços que estão suspensos em função da pandemia. Estabelecemos que essa reabertura só irá ocorrer caso a taxa de ocupação de leitos fique abaixo de 75% em Salvador durante cinco dias seguidos e o mesmo vale para o interior. Se a região conseguir atingir esse índice podemos pensar em um movimento de reabertura”.

adblock ativo