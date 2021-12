Bahia tem 17 casos suspeitos de coronavírus

De janeiro até o final da tarde, por volta das 17h, desta segunda-feira, 2, o estado da Bahia registrou 49 casos suspeitos de infecção pelo novo coronavírus. Destes, 21 foram descartados por não se enquadrarem no protocolo do Ministério da Saúde, 11 foram descartados laboratorialmente e 17 aguardam análise laboratorial.

De acordo com informações da Secretaria da Saúde (Sesab), os municípios que registraram as suspeitas foram Camaçari, Feira de Santana, Ilhéus, Itabuna, Jacaraci, Jequié, Lauro de Freitas, Salvador, Teixeira de Freitas, Tucano e Vitória da Conquista.

A partir desta terça-feira, 3, os informes serão divulgados apenas às 17h.

Coronavírus no mundo

Atualmente, países como Alemanha, Austrália, Emirados Árabes, Filipinas, França, Irã, Itália, Malásia, Japão, Singapura, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Tailândia, Vietnã e Camboja, além da China, estão com transmissão local do vírus.

Segundo a Sesab, o paciente com diagnóstico positivo para o novo coronavírus pode cursar com grau leve, moderado ou grave.

Com o objetivo de ampliar as medidas de prevenção contra infecções virais como Coronavírus, H1N1, H3N2 e Influenza B, as autoridades estão alertando a sociedade sobre a importância da higiene regular das mãos e ratificando a necessidade de cumprimento da Legislação Estadual nº 13.706/2017, que determina que estabelecimentos comerciais que prestam serviços diretamente à população disponibilizem álcool gel.

