Bahia será responsável por 50% da distribuição de insulinas em todo o Brasil

A Bahia recebeu nesta segunda-feira 14, o primeiro lote de insulina, enviado em uma parceira com o laboratório ucraniano Indar. Espera-se que a entrega de 20 milhões de doses do medicamento, atendendo assim, cerca de 50% da demanda do Ministério da Saúde para as insulinas mais usadas em todo o Brasil: a Regular (R) e a de ação prolongada (NPH).

A produção é fruto de parceria entre a Fundação Baiana de Pesquisa Científica e Desenvolvimento Tecnológico, Fornecimento e Distribuição de Medicamentos (Bahiafarma) e o laboratório ucraniano. O acordo entre as instituições prevê ainda a instalação de uma fábrica de insulinas no estado, localizada no município de Dias D’Ávila, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). A operação deve começar no segundo semestre deste ano, tornando-se assim, a primeira unidade de produção de imunobiológicos da região Nordeste.

Segundo pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde, o número de brasileiros com diabetes corresponde a 8,9% da população. Dessa porcentagem, 600 mil brasileiros são portadores de diabetes tipo 1 e dependem do uso da insulina. Os medicamentos produzidos na fábrica baiana abastecerão hospitais, postos de saúde, Unidades de Pronto Atendimento e outros estabelecimentos públicos de saúde.

