Bahia realiza mais de 30 mil cirurgias de hérnia em um ano

Reparos de hérnias da parede abdominal somam 30.033 cirurgias realizadas entre setembro de 2018 e setembro de 2019, na Bahia, de acordo com levantamento no DataSus. Salvador foi o município com maior número dessas operações, com 6.018 procedimentos, representando 20% do total realizado no estado. Dos tratamentos feitos pelo SUS, menos de 1% utiliza técnicas minimamente invasivas, como a videolaparoscopia, que traz benefícios ao paciente com recuperação mais rápida, menor dor pós-operatória e redução no risco de infecção.

De acordo com o presidente da Sociedade Brasileira de Hérnia (SBH), Dr. Christiano Claus, a hérnia é um defeito nos músculos do abdome que permite que o intestino ou uma porção de gordura passe através dele. “A única forma de curá-las é a cirurgia. As hérnias ocorrem em locais de fragilidade da musculatura, como a passagem do cordão umbilical e a passagem do testículo - de dentro para fora do abdômen”.

Entre todos os atendimentos públicos em hospitais baianos, 3,5 mil foram de urgência. A maioria dos casos, 12 mil, foram de hérnias inguinais, seguidos pela hérnia umbilical 10 mil.

Em parceria com o Colégio Brasileiro de Cirurgiões (Capítulo BA), organizada pela Sociedade Brasileira de Hérnia (SBH) acontece a Jornada Nordeste de Hérnia, no dia 29 de novembro, em Salvador. O evento vai reunir cirurgiões e estudantes para debater as técnicas cirúrgicas para tratamento das hérnias, novidades na área e técnicas minimamente invasivas.

adblock ativo