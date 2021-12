Bahia: pesquisa avalia fauna marinha de invertebrados

Até a próxima sexta, 27, acontece a IV Oficina para Avaliação do Estado de Conservação das Espécies, em Ilhéus (localizada a 460 km de Salvador). Promovida pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Sema), a oficina dessa vez foca nos animais invertebrados da fauna marinha baiana, com o objetivo de dar continuidade aos trabalhos de elaboração da Lista Estadual das Espécies Ameaçadas de Extinção. A metodologia adotada é a mesma da União Internacional de Conservação da Natureza (IUCN), organização que elabora a lista global de espécies ameaçadas.

A oficina é coordenada pelas professoras da Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc) Erminda Couto e Sofia Campiolo. Ao todo, 12 especialistas, a partir da avaliação dos invertebrados marinhos, classificam as espécies de acordo com o seu risco de extinção, utilizando critérios estabelecidos pela IUCN.

As Oficinas, são 12 ao todo, contam com acompanhamento técnico de servidores da Sema e do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), além do apoio técnico das universidades estaduais de Santa Cruz (Uesc), de Feira de Santana (Uefs), do Sudoeste Baiano (Uesb), além da Coelba e ICMBio. A coordenação técnica é do Instituto Dríades para a Conservação da Biodiversidade.

Espécies Ameaçadas

A Lista de Espécies Ameaçadas é um requerimento da legislação ambiental e integra um conjunto de ações que dá suporte para a decisão e o controle ambiental. Também tem a função de orientar programas e planos de ação para conservação e recuperação da fauna e flora. Essas listas são utilizadas na definição de áreas prioritárias para conservação da biodiversidade e implantação de unidades de conservação, servindo ainda para dar suporte ao licenciamento, aplicação e orientação de financiamentos a pesquisas científicas.

*Com informações da Ascom da Sema

