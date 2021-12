Bahia já tem 38 casos suspeitos de coronavírus; um está confirmado

Após anunciar o primeiro caso de covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, a Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab) divulgou que investiga 38 casos do vírus no estado. A pasta não especificou a quantidade de casos suspeitos por município.

Conforme a Sesab, ao todo, de janeiro até as 17 horas desta sexta-feira, 6, a Bahia registrou 93 casos notificados com suspeita clínica de infecção pelo coronavírus, sendo 25 excluídos por não se enquadrarem no protocolo do Ministério da Saúde, 33 descartados laboratorialmente e 38 aguardam análise laboratorial.

Os municípios notificantes foram Camaçari, Candeias, Feira de Santana, Ilhéus, Itabuna, Jacaraci, Jequié, Lauro de Freitas, Lençóis, Porto Seguro, Salvador, Santa Cruz Cabrália, Teixeira de Freitas, Tucano e Vitória da Conquista.

Primeiro caso

O secretário Estadual de Saúde (Sesab), Fábio Villas-Boas anunciou em uma postagem no twitter, na manhã desta sexta-feira, 6. A paciente é mulher de 34 anos, moradora da cidade de Feira de Santana, a 109 km de Salvador, que teria vindo da Itália, no dia 25 de fevereiro, e manifestado os sintomas depois de ter chegado ao Brasil.

Conforme o secretário, a paciente teve o primeiro atendimento e as amostras coletadas em um hospital particular de Salvador. Em seguida, o material coletado foi enviado para a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). O resultado laboratorial confirmando o diagnóstico foi concluído nesta sexta.

