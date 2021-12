Bahia é o estado com maior incidência de doença falciforme

A cada 650 crianças nascidas vivas na Bahia, uma tem a doença falciforme, o que representa 65 crianças por ano. O estado tem o maior número de casos de pessoas com a patologia no País.



A doença falciforme (conhecida como anemia falciforme) é resultado de uma modificação genética que, no lugar de produzir hemoglobina A nos glóbulos vermelhos, produz hemoglobina S, que não oxigena o corpo de forma satisfatória. O problema pode causar fortes dores ósseas e abdominais e derrames cerebrais, com lesões graves e definitivas.



Apesar dos índices, ela é desconhecida por boa parte das pessoas. Bastou uma rápida enquete com soteropolitanos de diferentes idades e classe social pelas ruas de Salvador para constatar o nível de desinformação.



A reportagem de A TARDE entrevistou 30 pessoas na estação da Lapa, passarela que dá acesso ao shopping Iguatemi e na praça do Campo Grande. Nenhuma delas conhecia ou soube explicar o que era a doença.



Foi o caso de Kalayane Santos, 28 anos. Grávida de 7 meses, e mesmo fazendo acompanhamento pré-natal na rede básica de saúde, ela disse nunca ter ouvido falar sobre a enfermidade.



Não sabia que se trata de uma doença genética e hereditária, predominante em pessoas, como ela, negras. "Estou surpresa. Nunca ouvi falar sobre essa doença".



Atendimento



A técnica em nutrição Luara Ribeiro, 22 anos, descobriu que tinha doença falciforme aos 4 anos. Desde então, toma remédios frequentemente para controlar as dores e inchaços nos braços e pernas. "Sinto dores insuportáveis e volta e meia fico internada. A doença falciforme é muito cruel", conta.

Apesar das dificuldades, Luara reconhece que algumas coisas melhoraram nos últimos anos. "Hoje em dia, é mais fácil encontrar médicos que conhecem a doença até mesmo na rede pública". Não ficamos tão perdidos", diz.

De acordo com a coordenadora do Programa de Atenção às Pessoas com Doença Falciforme da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Maria Cândida Queiroz, atualmente, existe uma rede de atenção às pessoas com doença falciforme em Salvador. Há dez unidades básicas distribuídas em dez distritos sanitários da cidade.

"Cada uma dessas unidades conta com uma equipe multiprofissional preparada para cuidar e tratar das pessoas com doença falciforme e garantir o acesso aos serviços de diagnóstico, tratamento, além de desenvolver ações educativas para familiares".

Nesses postos de saúde, são realizados diversos exames para que o paciente seja encaminhado para um centro de referência especializado, que pode ser na Apae, no Hemoba ou Hospital das Clínicas. Os medicamentos necessários também estão disponíveis nas unidades básicas de referência.

O Hospital das Clínicas, vinculado à Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia (Ufba), oferece desde tratamentos clínicos até cirúrgicos.

Além disso, até o início de 2014, serão inaugurados dois ambulatórios especializados em doença falciforme: um na Carlos Gomes e outro no Vale das Pedrinhas.

Municípios



De acordo com o coordenador do Programa Estadual de Atenção Integral das Pessoas com Doença Falciforme, Antônio Purificação, a meta é criar um serviço de referência em cada uma das 28 microrregiões de saúde do Estado.

Os serviços já foram implantados nas cidades de Camaçari, Ilhéus, Itabuna, Feira de Santana, Barreiras, Guanambi, Lauro de Freitas, além de Salvador.

"Em Santo Antônio de Jesus, Juazeiro e Alagoinhas, atendimentos são realizados, mas ainda estamos implantando o serviço. Isso deverá ocorrer até o final de 2014", afirma Purificação.

