Bahia amplia em 13% o número de transplantes no primeiro semestre

No mês de incentivo à doação de órgãos, intitulado Setembro Verde, a Bahia comemora o aumento de transplantes realizados no primeiro semestre deste ano. De acordo com informações da Secretaria da Saúde da Bahia (Sesab), o número de transplantes realizados durante o período foi de 601, um aumento de 13,39%, se comparado à mesma época do ano passado.

“Este aumento se deve ao incremento dos transplantes de rim e córneas, que esse ano tiveram, respectivamente, aumento de 64,7% e 15,6% no comparativo com o primeiro semestre de 2018. Ainda no primeiro semestre desse ano foram contabilizadas 78 doações múltiplos órgãos e 317 doações de córneas”, ressalta o secretário da Saúde do Estado da Bahia, Fábio Vilas-Boas.

Assinalando a passagem do Setembro Verde, a Sesab, através do Sistema Estadual de Transplante, está promovendo diversas ações, como a promoção de feiras de saúde, stands de orientação sobre a doação de órgãos e prevenção de doenças que podem indicar um transplante, seminários para profissionais da área de saúde, Caravana da Vida, pontos de distribuição de material informativo, caminhadas em vias públicas e um passeio de bicicleta. As ações acontecerão em Salvador e diversos municípios do interior do Estado.

A coordenadora do Sistema Estadual de Transplantes, Rita de Cássia Pedrosa, pontua que a negativa familiar e o desconhecimento da população sobre o processo de doação são alguns dos principais obstáculos para o aumento no número de transplantes.

Investindo na campanha #rumofilazero, a Sesab vem intensificando o processo de educação dos profissionais de saúde, além de buscar a interiorização da doação de órgãos e tecidos.

Mais informações sobre o Setembro Verde e doação de órgãos estão disponíveis no site oficial da Sesab.

adblock ativo