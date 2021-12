Azeite de dendê é rico em vitamina A

Produzido a partir do fruto da palmeira conhecida como dendezeiro, o azeite de dendê é um alimento excelente para a saúde. Rico em vitamina A, ele revitaliza a pele, combate infecções e os radicais livres.

Por causa da grande concentração de vitamina A contida em sua fórmula, o azeite de dendê contribui para o desenvolvimento dos dentes e para a saúde dos olhos. Segundo os nutrólogos, uma vez consumido, o óleo de dendê ajuda a inibir o apetite, prolongando o efeito de saciedade.

Além da vitamina A, ele também é fonte de vitamina E. Seu consumo ajuda a diminuir o colesterol e os triglicérides. Os médicos recomendam a ingestão de duas colheres do azeite por dia. A forma mais saudável de usar o óleo o azeite de dendê é no tempero de saladas ou por cima do prato de comida.

adblock ativo