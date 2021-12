Auxílio nutricional reduz incidência da caspa

A caspa é uma descamação excessiva do couro cabeludo e pode ser de dois tipos. Seca, também conhecida como pitiríase, ocasionada muitas vezes por baixas quantidades de ácidos graxos essenciais e, a seborréica que apresenta uma condição oleosa por conta de desequilíbrios hormonais.

Para o primeiro tipo, o ideal é repor na dieta os ácidos graxos essenciais como o Omega-3 e o óleo de prímula. As vitaminas do complexo B também são necessárias, visto que elas auxiliam na saúde da pele e do cabelo. Além de serem essenciais para o combate do stress, fator que pode agravar a caspa. Um maior consumo de frutas, verduras e legumes irá suprir a deficiência de vitaminas do complexo B.

Evitar alimentos inflamatórios também é primordial já que a caspa é uma condição inflamatória. Portanto, frituras, doces, farinha branca, embutidos, frutos do mar, leite e derivados devem ser evitados. Alimentos probióticos como iogurtes devem ser consumidos, pois auxiliam no aumento de bactérias benéficas no organismo. Uma consulta com um dermatologista é sempre importante para tratar distúrbios estéticos. A nutrição ajuda como um complemento do trabalho desse profissional.

