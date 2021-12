Autismo infantil está sendo submetido a novo tratamento

Crianças autistas londrinas estão sendo submetidas a um novo tratamento que pode significar uma esperança de cura para os portadores da doença. A droga, chamada Suramina, que já e usada no tratamento da doença do sono na África, foi primeiramente testada em ratos, que tiveram os sintomas de autismo revertidos. Foram 17 tipos de anormalidades relacionadas à doença em ratos geneticamente modificados, incluindo problemas de comportamento.

O autismo é um transtorno global do desenvolvimento que se caracteriza por uma inabilidade em interagir socialmente, repetição de determinados padrões de comportamento e dificuldade de domínio da linguagem. Os autores do estudo acreditam que a doença se deve ao fato de as células emperrarem em um modo defensivo metabólico e não se comunicarem entre si, o que interferiria no desenvolvimento e na função do cérebro. O resultado positivo que a droga alcançou nos camundongos pode abrir caminho para uma classe completamente nova de anti-inflamatórios que darão alívio ao autismo e outros transtornos.

adblock ativo