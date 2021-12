Aumento do nível do mar se acelerou, diz estudo

O aumento do nível do mar se acelerou nos últimos dez anos em comparação com décadas anteriores, revelou um estudo publicado nesta segunda-feira, 11, na revista "Nature".

O estudo contradiz as estimativas e as previsões de outras pesquisas, que indicavam que o crescimento do nível das águas foi menor na última década se comparado aos anos anteriores.

Ao calcular outra vez o crescimento do nível mar, os cientistas descobriram que entre 1993 e 1999 ele foi menor do que o divulgado em outros estudos e tiveram que ajustá-lo entre 0,9 e 1,5 milímetro menos. Isto representa que, embora o avanço do mar tenha sido ligeiramente inferior ao publicado no passado, o crescimento acelerou nos últimos anos, comparado as últimas décadas do século XX, como demonstram os ajustes feitos nos dados.

A pesquisa destaca que os estudos prévios baseados em dados de satélite não levaram em conta o movimento do terreno vertical (VLM) ao calcular o aumento do nível do mar.

A equipe da Universidade de Tasmânia, na Austrália, liderada por Christopher Watson, utilizou dados do sistema de posicionamento global (GPS) combinados a dados provenientes de marégrafos distribuídos pelos oceanos. Esta técnica permitiu aos pesquisadores identificar e corrigir erros nas medições para obter uma variação do nível dos oceanos mais próxima à realidade.

Os autores do estudo ressaltam que é "razoável" pensar que esta aceleração no crescimento do nível do mar se deve ao degelo da Antártida e da zona da Groenlândia, como também demonstraram recentes estudos.

