Aumento de obesidade em crianças pode estar associado à poluição

Um estudo feito pela Universidade do Sul da Califórnia mostra que maior exposição à poluição do ar, entre as crianças latinas obesas e desfavorecidas, está associada a um efeito nos marcadores de glicose que refletem o risco de diabetes.

A pesquisa mostra que a exposição a níveis mais elevados de poluição atmosférica está ligada à menor sensibilidade à insulina e a maior índice de massa corpórea aos 18 anos, independentemente do excesso de peso inicial. Para chegar a essa conclusão, crianças entre 8 e 15 anos foram analisadas.

Estudos anteriores relataram que a poluição do ar, relacionada ao tráfego, pode contribuir para o desenvolvimento da obesidade e diabetes tipo 2. No entanto, não havia conhecimento se a exposição a longo prazo a níveis elevados de dióxido de nitrogênio e partículas minúsculas de matéria teriam um efeito adverso sobre a sensibilidade à insulina em crianças com alto risco de desenvolver diabetes.

Para investigar isso, os pesquisadores examinaram dados de 314 crianças latinas que moravam em Los Angeles, não tinham diabetes e tinham excesso de peso ou obesidade quando se inscreveram no Air Study, realizado pelo Centro de Pesquisa sobre Obesidade Infantil (CORC).

As crianças tinham idade média de 11 anos. Cerca de 58% eram meninos e 66% estavam em pré-puberdade ou puberdade precoce. Eles tiveram exames físicos anuais e testes para determinar a tolerância à glicose, sensibilidade à insulina e função das células. Os pesquisadores também determinaram o status socioeconômico das crianças e estimaram a quantidade de poluição atmosférica a que haviam sido expostas a cada mês no ano anterior.

Saúde pública

A maior exposição à poluição do ar ambiente foi associada a efeitos adversos sobre a glicose, após ajuste para sexo, estágio de puberdade, status socioeconômico, porcentagem de gordura corporal e ano de entrada no estudo. A Organização Mundial de Saúde aponta a obesidade como um dos maiores problemas de saúde pública no mundo. Metade dos brasileiros está acima do peso. O dado é do Instituto Brasileiro de Geografia e Pesquisa (IBGE), que atestou que, em 2013, os obesos já eram 17,5% da população.

