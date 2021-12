Aumenta para 5 o número de casos suspeitos de coronavírus no Brasil

O Ministério da Saúde passou a monitorar cinco casos suspeitos do novo coronavírus no Brasil, de acordo com o balanço divulgado nesta terça-feira, 18. O monitoramento ocorre conforme informações repassadas pelas Secretarias Estaduais de Saúde de todo o país.

Os casos suspeitos ocorrem nas regiões Sudeste e Sul, com quatro investigações no estado de São Paulo e uma no Rio Grande do Sul. Até o momento, já foram descartados 45 casos em todo o Brasil, que permanece sem registro da doença.

As notificações foram descartadas após serem avaliadas por especialistas do Ministério da Saúde, caso a caso, junto com as autoridades de saúde dos estados e municípios.

adblock ativo