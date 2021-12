Aulas gratuitas integram programação do Pilates Day

Uma programação especial em Salvador vai marcar a passagem do Pilates Day, comemorado nesta sexta-feira, 3. Duas aulas gratutias e abertas ao público serão realizadas na sede do Núcleo do Movimento Pilates & Reabilitação (Avenida Adhemar de Barros, 123 - Ondina).

As aulas acontecem em dois horários, às 8h e às 9h, e as inscrições podem ser realizadas pelo telefone 3013-5717, com vagas limitadas.

No mesmo dia, às 10h, a fisioterapeuta oncológica Manuela de Teive ministra a palestra Câncer de Mama - Mitos e Verdades. As inscrições devem ser realizadas no mesmo número.

História - Criado na década de 1920 pelo alemão Joseph Pilates, o método alia condicionamento físico e mental, despertando a consciência corporal do praticante. Aprender a respirar, manter a forma, alinhar a postura corporal, prevenir lesões ou até mesmo tratá-las, melhorar a coordenação motora, aumentar a concentração, a flexibilidade, a mobilidade e a resistência física e mental são alguns dos benefícios do Pilates.

A prática também estimula o sistema circulatório e a oxigenação do sangue, melhora a imunidade e o humor, pois os exercícios aumentam os níveis de serotonina e endorfina, ajudando também a combater a depressão.

Indicado como atividade física para todas as idades e níveis de aptidão, o Pilates também é recomendado para prevenção e reabilitação de doenças, contribuindo para a qualidade de vida dos pacientes.

