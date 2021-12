Aula de GAP na academia elimina até 300 calorias

GAP - Três letras na academia que significam definição de músculos e queima de gordurinhas, especialmente nas regiões dos glúteos, abdômen e pernas. Trata-se de um trabalho aeróbico de uma hora intensa com tornozeleiras e pesos.

As cargas variam de acordo com o tipo físico de cada aluno. Para isso, é necessário que a academia faça um teste de esforço e ofereça orientação de um profissional de educação física capaz de determinar os pesos adequados. Pescoço e coluna devem estar sempre alinhados durante os exercícios.

São queimadas cerca de 300 calorias durante uma aula de GAP e os resultados começam a aparecer em duas semanas. Mas isso só acontece se a assiduidade for positiva e de, no mínimo, três vezes por semana. Para o melhor aproveitamento, insista em uma alimentação balanceada e na combinação com exercícios anaeróbicos como a musculação.

