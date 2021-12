Atividade física pode ser aliada na fase pós-tratamento do câncer de mama

A realização de atividades físicas no cotidiano é um dos métodos mais conhecidos e eficazes para manter o corpo saudável. Pensando nisso, pesquisadores norte-americanos realizaram um estudo para mostrar como essa prática saudável pode auxiliar no tratamento do câncer de mama. Considerado como o tipo de câncer mais comum entre as mulheres, essa doença corresponde a cerca de 28% dos casos novos a cada ano, segundo dados do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA). Ao contrário de que muitos pensam, apesar de raro, o câncer de mama atinge 1% dos homens.

A pesquisa feita pelos especialista serviu para desmistificar o que antes era pensado, pesquisadores acreditavam que praticar exercícios nessas condições era um fator de grande risco, mas hoje chegaram à conclusão de que os benefícios dessas atividades são enormes.

Os cientistas realizaram o estudo com um grupo de mulheres que passaram pelo tratamento e se exercitaram cerca de 90 minutos por semana, durante três ou mais dias. Nesse período, as pacientes apresentaram melhoras significativas: menos fadiga e sofrimento emocional, além de maior capacidade funcional e qualidade de vida.

Alguns especialistas acreditam que a prática de exercícios físicos é uma ótima opção, pois além de proporcionar diversos benefícios à saúde, atua também na prevenção de doenças, inclusive, para a chance da recorrência do câncer. De acordo com a Sociedade Brasileira de Mastologia, são vários os motivos que explicam essa relação, dentre eles, a produção de estrogênio pelo tecido adiposo. Ou seja, quanto mais gordura o corpo possui, mais desse hormônio será produzido. As células cancerígenas utilizam a substância como um combustível, já que ela atua nas células mamárias.

A Doença

O câncer de mama é um tumor maligno que se desenvolve na mama como consequência de alterações genéticas em algum conjunto de células, que passa a se dividir descontroladamente. Sendo assim, ocorre o crescimento anormal das células mamárias, tanto do ducto mamário quanto dos glóbulos mamários. Seus sintomas incluem: nódulo, secreção com sangue pelo mamilo e mudanças na forma ou textura do mamilo ou da mama. O tratamento, pode envolver quimioterapia, radioterapia e cirurgia.

A administradora Walquiria [nome fictício] encontrou nas atividades físicas uma maneira de sentir bem com o seu corpo e melhorar a sua autoestima. Ela perdeu os seios em virtude da doença e hoje pratica regularmente atividades aeróbicas, como uma forma de complementar o tratamento. "Conversei com o meu médico e ele indicou a pratica dos exercícios. No início, tinha vergonha de ir à academia, mas com o tempo fui aceitando o meu corpo e estou vencendo esse câncer", completa.

Esse incentivo à prática de atividades físicas e ingestão de alimentos saudáveis surgem não apenas como iniciativas, mas também como uma forma de potencializar o processo de tratamento. Para o Coordenador de Mastologista do Hospital da Mulher, André Vinícius de Morais Dias, a prática têm papel efetivo no tratamento, porém ela entra apenas como uma maneira de auxiliar. "Não se pode pensar em cura apenas com a prática de exercícios físicos, porém ela deve existir e ser feita de modo regular e, no mínimo a médio prazo, que que no curto prazo não traria resultados", conclui.

