Atividade física durante a gestação favorece articulações

Estudos demonstram que a atividade física durante a gestação melhora o movimento das articulações, a condição muscular e neurológica. Também são indicados no controle da diabetes gestacional, ansiedade e preventivo contra a depressão pós-parto. Além disso, pesquisas indicam ainda que a lactação pode ser beneficiada já que gestantes fisicamente ativas estão mais dispostas à amamentar e parece que também há uma produção de leite melhorada.

Vale ressaltar que nem todas as atividades físicas são indicadas na gestação. Quem estiver acostumada a alguma modalidade pode até continuar, mas sempre com o aval médico. Os médicos costumam liberar a prática após os três meses de gestação, pois nessa fase a gravidez é mais frágil. De acordo com os fisioterapeutas as fases da gestação também devem ser respeitadas, já que a mudança do centro de gravidade e o aumento do volume abdominal pode alterar o equilíbrio das gestantes.

As atividades de baixo risco indicadas são: pilates, yoga, hidroginástica, caminhada e natação. As de médio risco: tênis, corrida e musculação. Alto risco: volei, basquete, futebol, mergulho e hipismo. Sem dúvida o exercício físico bem orientado só trará benefícios. O acompanhamento médico e de um educador físico é imprescindível para a elaboração de um programa adequado para cada gestante.

