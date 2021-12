Atividade física ajuda a melhorar trânsito intestinal

A obstipação intestinal é uma das queixas mais frequentes de todas as faixas etárias. Pode ser dividida de duas formas, sendo a primeira aquela a qual existe a dificuldade em evacuar (intestino preguiçoso) e aquela a qual a evacuação não é constante, em torno de 2 duas vezes na semana, acompanhada de gases, desconforto intestinal e quando há a evacauaçao, sensação de que esta foi incompleta. Em adultos, é considerada um fator de risco para o câncer de colon e para a síndrome do intestino irritável. No caso das crianças, estudos mostram que a qualidade de vida daquelas com obstipação é pior do que as com o trânsito intestinal normal.

A atividade física regular pode ajudar na melhora do trânsito intestinal e diversos estudos demonstram os mecanismos de como isso ocorre. Eles sugerem que o exercício melhora a motilidade intestinal e consequentemente a evacuação. Além do mais, o gasto energético maior induz a um aumento no consumo de alimentos e no total de fibras. Outra hipótese é que como realizamos na maioria das vezes as atividades em pé e por um certo período de tempo, a gravidade pode mover as fezes para o reto e estimular a evacuação.

A associação da prática de atividade física, aumento na ingestão de líquidos, fibras, probióticos e alimentos laxativos como mamão, frutas secas e biomassa da banana verde são essenciais para o tratamento desse quadro. O uso de laxantes diários não é indicado e deve ser receitado por um médico para, caso seja necessário, o especialista prescreva o melhor tipo e determine a posologia adequada.

