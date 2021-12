Atendimentos oftalmológicos gratuitos são oferecidos no Cabula

Na próxima terça-feira, 25, o bairro do Cabula receberá a ação "De Olho na Saúde". O mutirão disponibiliza atendimentos oftalmológicos gratuitos, das 7h às 17h, no estacionamento do GBarbosa, localizado na Estrada das Barreiras, nº 992.

Ao todo, serão disponibilizadas 360 fichas para exames e consultas oftalmológicos. Os interessados precisam possuir idade acima de 30 anos e ter em mãos RG, CPF, comprovante de residência e cartão do SUS.

A iniciativa é feita pelo Instituto Nacional de Amparo à Pesquisa, Tecnologia e Inovação na Gestão Pública (INTS) e busca promover o atendimento, orientação, prevenção e tratamento de doenças oculares.

