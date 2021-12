Astrônomos dos EUA descobrem planeta inédito com quatro sóis

Há mais surpresas reservadas no universo do que acredita muitos astrônomos. A mais recente é a descoberta de um planeta com nada menos que quatro sóis. É o primeiro sistema solar desse tipo já identificado.

O planeta, batizado de PH1, orbita duas estrelas, que, por sua vez, são orbitadas por outro par de astros distantes. A descoberta foi feita pelos voluntários Kian Jek e Robert Gagliano, do Planet Hunters, com base em dados públicos do observatório espacial Kepler, da Agência Espacial Americana (Nasa).

O Planet Hunters foi criado em 2010 para estimular cientistas amadores a identificarem exoplanetas - planetas fora do sistema solar. A descoberta foi confirmada por astrônomos profissionais da Universidade Yale, nos EUA.

Novidade - De acordo com o astrônomo Gustavo Rojas, da Universidade Federal de São Carlos (Ufscar), em São Paulo, já tinham sido encontrados planetas que orbitam em torno de dois sóis.

"Planetas que orbitam em torno de duas e até de três estrelas já tinham sido observados antes, mas é a primeira vez que se descobre um planeta com dois sóis, circundados por um sistema binário distante, formando um sistema quádruplo", explicou. Acredita-se que o planeta PH1 seja um "gigante gasoso", maior do que Netuno e seis vezes maior do que a Terra.

