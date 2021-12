Astronautas voltam para a Terra depois de missão

Três astronautas retornaram à Terra na segunda-feira, 13, a bordo da cápsula russa Soyuz, após uma missão de um semestre na Estação Espacial Internacional, afirmou o controle da missão em Moscou.

O canadense Chris Hadfield, que se tornou uma celebridade mundial durante a missão por meio de sua conta no Twitter, pousou no Casaquistão juntamente com o norte-americano Tom Marshburn e o russo Roman Romanenko, disse o controle da missão. As informações são da Dow Jones.

