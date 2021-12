Astronauta participa de evento de ciência em Salvador

O 3º Encontro de Jovens Cientistas, realizado pelo Instituto de Biologia da Universidade Federal da Bahia, contará com as participações do astronauta Marcos Pontes, de Alexander Kellner, paleontólogo e autor da coluna Caçador de Fósseis, da Revista Ciência Hoje Online; do navegador baiano Aleixo Belov; do diretor da Fiocruz Bahia, Mitermayer Reis; e do presidente da Academia de Ciências da Bahia, Roberto Santos.

O evento começa nesta terça-feira, 27, e vai até o dia 30 de novembro, na Faculdade de Medicina da Bahia, no Terreiro de Jesus, no Pelourinho. As inscrições custam R$ 25 (estudantes) e R$ 50 (professores) e podem ser feitas no local. O 3º Encontro de Jovens Cientistas é destinado a estudantes dos ensinos fundamental e médio interessados em apresentar e conhecer trabalhos com a temática da ciência, além de professores.

O astronauta Marcos Pontes fará a palestra "Quando crescer quero ser astronauta", para uma plateia formada por estudantes dos ensinos fundamental e médio oriundos deescolas públicas e privadas.

A programação inclui ainda as conferências "O Ser Humano da Ciência", que, além do astronauta Marcos Pontes, terá como convidados o paleontólogo Alexander Kellner, titular da coluna "Caçador de Fósseis" da revista Ciência Hoje On-line e o velejador baiano Aleixo Belov, que no ano passado completou sua quarta volta ao mundo a bordo do veleiro-escola "Fraternidade", acompanhado por estudantes de biologia, engenheiros e cineastas.

O evento terá ainda atividades como o "Gabinete de Curiosidades Científicas", com apresentação de experimentos científicos pelos participantes inscritos no evento e "Vida de Jovem Cientista", espaço idealizado para apresentações de trabalhos na modalidade Comunicação Oral.

Serão realizadas também mostras de vídeos, apresentação de peças teatrais, jogos virtuais e de tabuleiro com temática de ciências, ações denominadas como Jovens Repórteres Científicos, Jovens Cientistas em Cena e Ciência Lúdica.

