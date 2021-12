Asteroide que passou pela Terra tinha uma lua própria

O asteroide do tamanho de uma montanha que acaba de passar pela Terra trazia consigo uma minilua própria, informou a Nasa nesta terça-feira, ao divulgar suas primeiras imagens de radar da rocha estelar.

O asteroide, conhecido como 2004 BL86, atingiu seu ponto mais próximo do nosso planeta nas últimas horas de segunda-feira, quando passou a uma distância que superava em apenas três vezes a existente entre a Terra e a Lua.

Mas os cientistas viram algo inesperado. As imagens do radar da antena da Nasa, chamada Deep Space Network e localizada em Goldstone, Califórnia, mostram que o asteroide é 150 metros menor que o esperado. No total, mede 325 metros de diâmetro.

E estava acompanhado de uma pequena lua de aproximadamente 70 metros de diâmetro.

O astronauta Chris Hadfield classificou esta descoberta de algo "extremamente delicioso" e perguntou no Twitter: "Quem deve dar um nome a ela?".

O asteroide já era um fato extraordinário porque é dez vezes maior que a maioria dos objetos que se aproximam da Terra, e que costumam medir entre 15 e 30 metros.

A Nasa explicou que mais ou menos 16% dos asteroides de 200 metros ou mais são binários, ou seja, consistem de uma rocha principal e outra menor, dependente que orbita ao seu redor.

O curioso asteroide 2004 BL86 e sua minilua só voltarão a nos visitar dentro de 200 anos, segundo os astrônomos.

O próxima asteroide que se aproximará do planeta é o 1999 AN10, que, segundo a Nasa, passará pela Terra em 2027.

