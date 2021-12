Aspirina diminui risco de melanoma em mulheres

Recente estudo realizado pela Faculdade de Medicina da Universidade Stanford, EUA, descobriu que a aspirina diminui o risco de mulheres desenvolverem o melanona, o tipo mais agressivo do câncer de pele. A pesquisa avaliou 60 mil mulheres de 50 a 79 anos, participantes da Iniciativa de Saúde da Mulher, estudo demográfico realizado com mulheres na pós-menopausa.

As voluntárias, todas caucasianas, o que já representa um fator de risco para o câncer de pele, tiveram a alimentação, a atividade física e o tempo de exposição ao sol analisadas num período de 12 anos. O estudo apontou que dentre essas mulheres, as que tomavam aspirina mais de duas vezes por semana apresentaram um risco 21% menor de desenvolver melanoma, do que aquelas que nunca faziam uso do remédio.

E quanto maior o uso do medicamento, maior foi a proteção. Mulheres que usaram aspirina durante um ano tiveram 11% de risco de ter melanoma. Já as que usaram em até quatro anos apresentaram um risco 22% menor. As que tomaram aspirina por mais de cinco anos apresentaram um risco 30% menor.

Segundo os cientistas, a aspirina reduziria o risco do melanoma devido ao seu efeito anti-inflamatório. Embora os resultados do estudo tenham sido positivos em relação ao medicamento, os pesquisadores ainda acham prematuro o uso da aspirina como método de prevenção. Isso porque a quantidade e o tempo do uso do remédio ainda precisa ser melhor estudados.

