Aspecto das unhas indica como anda nossa saúde

Muitas pessoas desconhecem, mas existe um espelho de nossa saúde sempre à mão. Ou melhor, nas mãos. São as unhas. Elas indicam, através de sua aparência, alterações nutricionais, metabólicas, micoses, infecções bacterianas, alergias e até tumores.

Quando existem mudanças de cor, manchas, ou se as unhas apresentam aparência mais grossa, pode ser um sinal de alguma doença que, quando diagnosticada no início, pode ser mais fácil de ser tratada. Por isso, se notar alguma diferença no aspecto das unhas, um especialista deve ser consultado imediatamente. Para isso, convém de vez em quando deixar as unhas um tempo sem pintura, pois o esmalte impede a visualização dessas alterações.

Manchas brancas indicam micose; esbranquiçadas e opacas, doenças no fígado; pretas podem ser sintomas de um tumor maligno na pele; azuladas, doenças pulmonares como enfisema, bronquite e asma. Já unhas que se quebram com facilidade podem indicar falta de vitamina A e ferro.

adblock ativo