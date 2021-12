Artrite reumatóide atinge mais as mulheres

Dor, edema, calor e vermelhidão em qualquer articulação do corpo, sobretudo mãos e punhos. Estes são os sintomas da artrite reumatoide. Presente em 1% da população, a doença crônica e autoimune (o organismo ataca as células que envolve as articulações) é mais comum em mulheres entre 40 e 50 anos, segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia.

Sem cura, a artrite rematoide, quando não tratada adequadamente, pode incapacitar para o trabalho e para ações comuns no dia a dia do paciente, por causa da deformidade das articulações. "Não existe cura para a doença e sim um controle inflamatório e prevenção da deformidade", explica a reumatologista Mônica Martinelli.

Em nível avançado, a deformação das articulações pode incapacitar o paciente, tendo este que recorrer a uma cadeira de rodas ou imobilização no leito.

Segundo a reumatologista, a causa do doença é desconhecida, porém o componente genético pode estar associado ao desenvolvimento da enfermidade. Estresse e problemas emocionais também podem ativar esse processo.

A artista plástica E. G. (que pediu anonimato), de 51 anos, contou sobre a dificuldade de ser diagnosticada com a artrite reumatoide pelos médicos que procurou.

"Tive dores no tornozelo e ao procurar um ortopedista, ele passou um anti-inflamatório e imobilizou a região. Após uns meses, tive dores nas mãos, que foi identificada como tendinite", disse.

A artista plástica relatou que se queixou de estafa para os médicos, mas não houve nenhum tipo de investigação sobre o caso. E. G. só descobriu o a doença após dois anos sentindo dores em intervalos de tempo.

"Fui até uma emergência ortopédica após sentir fortes dores no joelho. Fiz um raio x e o médico disse que tinha artrose. Porém, achei que tinha algo errado e procurei uma reumatologista", contou. Após fazer os exames solicitados pela médica, a artista plástica descobriu que se tratava de uma doença de origem reumática.

O diagnóstico foi feito há oito anos e apesar disso, desde então, E. G. sofre com consequências da doenças. "Não tenho firmeza para segurar uma bandeja ou girar a maçaneta de uma porta", explicou a artista.

Ela conta que outro sintoma da doença que a incomoda é a rigidez matinal. "Sinto muita dor ao acordar, parece que fui atropelada."

Tratamento

Apesar de não existir nenhum tratamento capaz de curar a doença, vários recursos são usados para aliviar os sinais e sintomas e, principalmente, para impedir a evolução da doença, prevenindo as deformações nas articulações e a eventual invalidez.

De acordo com a médica Mônica Martinelli, o tratamento mais atual contra a doença é com agentes imunobiológicos.

Segundo ela, estes medicamentos são similares aos quimioterapicos. Estes freiam a atividade inflamatória da artrite reumatoide, controlando-a. Além disso, existe a intenção de remissão da doença ao utilizar este tratamento.

Já o tratamento convencional é feito a base de corticosteróides e drogas que controlem a doença, além de orientação e conscientização sobre a enfermidade ao paciente e, em alguns casos específicos, a fisioterapia.

A reumatologista explica que a associação dos medicamentos serve para controlar o processo inflamatório, evitar outros ciclos de atividade inflamatória e possíveis danos irreversíveis nas articulações, protegendo-a.

