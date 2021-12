Artes e palestras mostram relação entre ciência e raça

Os interessados em compreender a relação entre ciência e raça terão uma ótima oportunidade. Entre os dias 16 e 20 de novembro será realizado, na Universidade Federal da Bahia (Ufba), um evento com uma vasta programação sobre o tema, incluindo exposição, intervenções performáticas, conferências, exibição de documentários, além da apresentação de uma peça teatral.

As atividades fazem parte das comemorações da Semana da Consciência Negra e acontecerão no saguão da Biblioteca Universitária Reitor Macedo Costa, no campus de Ondina. A programação foi organizada por alunos, professores e pesquisadores da Ufba e Universidade Estadual de Feira (Uefs) e conta com o apoio do programa Atividade Curricular em Comunidade (ACCS-Ufba), Fundação de Amparo à Pesquisa da Bahia (Fapesb) e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

Entre as principais atividades está a exposição Ciência, Raça, Literatura e Sociedade que apresentará aos visitantes recortes do processo histórico de construção do conceito de raça pelas ciências naturais, contemplando também tentativas científicas de desconstrução do conceito, assim como algumas das suas polêmicas (re) configurações científicas na contemporaneidade.

Reflexão

De acordo com o coordenador do evento, o professor do Instituto Humanidades, Artes e Ciências Professor Milton Santos (IHAC/Ufba), Juanma Sánchez Arteaga, o objetivo é contribuir - fomentando a reflexão crítica - no combate ao racismo e os demais processos sociais que derivam na marginalização e exclusão social daqueles considerados como "outros".

"A exposição aborda a responsabilidade histórica da ciência na legitimação do racismo, por meio de uma reconstrução de episódios da história do racismo científico, e da sua influência na sociedade brasileira. Pretende-se problematizar, assim, facetas significativas das complexas relações entre ciência, tecnologia e sociedade", afirma Sánchez, que é, também, doutor em Biologia pela Universidad Autónoma de Madrid.

Performance

Além de visitas guiadas pela exposição - que serão realizadas no horário entre 14h e 16h - nos dias 16, 18 e 20 ocorrerão intervenções performáticas com o tema Ciência, Racismo e Alteridade: Campanha de erradicação das doenças outrofóbicas no Brasil. Uma equipe científica da universidade realizará uma campanha nas ruas para a erradicação do racismo e das outras patologias outrofóbicas.

A outrofobia é um termo genérico utilizado para abarcar diversos tipos de preconceito. A performance é voltada para a prevenção das cáries cerebrais por meio do uso do fio mental.

Fragmentos do espetáculo Quadros serão apresentados amanhã, às 17h30. Em cena, as atrizes Vera Lopes e Emillie Lapa abordam a obra poética da escritora mineira Carolina Maria de Jesus. Negra e catadora de lixo, Carolina lançou, em agosto de 1960, o livro Quarto de Despejo - Diário de Uma Favelada, sucesso de vendas no Brasil, traduzido para 15 idiomas.

Também haverá uma conferência com o doutor em antropologia e professor da Universidade de São Paulo (USP) Kabengele Munanga que falará sobre o tema "Construção da raça na história da ciência e seu uso político-ideológico na recente história da humanidade". A palestra ocorre na quarta-feira (18), às 16h30.

Kabengele Munanga é graduado pela Universite Oficielle Du Congo e um dos mais prestigiosos especialistas em antropologia da população afro brasileira.

Na quinta-feira, 19, é a vez do cinema com a exibição do documentário Racismo: uma história, produzido pela BBC em 2007, ano do bicentenário da Lei da Abolição ao tráfico de pessoas escravizadas. O filme aborda a história do racismo nas ciências, além do desenvolvimento das teorias raciais e do darwinismo social.

A semana de atividades será finalizada na sexta-feira, dia 20, às 17h, com uma conferência ministrada pelo professor do IHAC e coordenador do evento, Juanma Sánchez Arteaga. O doutor em Biologia falará sobre Racismo Científico e Educação.

