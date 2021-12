App auxilia virtualmente pessoas em recuperação da dependência química

A solidão é uma condição que costuma atingir quem está em recuperação da dependência química e os grupos de apoio são essenciais para que isso seja superado. Com a pandemia, os casos de depressão, ansiedade e estresse têm aumentado. Uma novidade para auxiliar estas pessoas é o lançamento do aplicativo gratuito Anonymo, criado pouco antes da quarentena ser decretada no Brasil.

O app trata-se de uma comunidade digital com mais de 24 mil usuários que se ajudam diariamente na luta contra dependências como álcool, drogas, cigarro, jogos, entre outros. Segundo o criado do aplicativo, o empresário Christian Montgomery, o programa funciona como as reuniões de apoio que ocorriam de forma presencial, a exemplo dos alcoólicos e narcóticos anônimos.

"Depois de baixar o aplicativo, ele tem uma agenda de reuniões com várias categorias, como álcool, drogas, cigarros, depressão, entre outros, e as pessoas confirmam o horário e participam de uma reunião online. Na reunião as pessoas fazem partilha e vão se apoiando com a identificação com as outras", explica Christian Montgomery durante entrevista nesta segunda-feira, 26, para o 'Isso é Bahia', na rádio A TARDE FM.

Conforme análise de Christian, a eficácia do Anonymo na vida das pessoas se iguala a eficácia das reuniões presenciais que ocorriam antes da pandemia da Covid-19. Além das reuniões, o app também auxilia na contagem de dias que a pessoa está durante a reabilitação, como sem usar drogas ou sem beber, e também marca quanto de economia de dinheiro isso representa.

Sua própria história de vida serviu de inspiração para Christian Montgomery criar o app. Ele já passou por reabilitação após 20 anos de uso de drogas ilícitas, cigarro, bebida alcoólica e remédios para dormir.

O “Anoymo” é gratuito e está disponível nas plataformas IOS e Android. Vale destacar que desde 2001 que a dependência química é reconhecida como uma doença crônica pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Confira entrevista completa:

