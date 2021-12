Após sequestro no Rio, especialista explica se transtorno mental pode levar ao crime

O sequestro de um ônibus na Ponte Rio-Niterói, no Rio de Janeiro, ocorrida na última terça-feira, 20, acendeu um debate sobre transtornos psicológicos, se eles podem levar alguém a cometer crimes ou até mesmo a atentar contra a vida de outra pessoa. Após o fato, familiares do sequestrador, identificado como William Augusto da Silva, 20 anos, afirmaram em depoimento à polícia que ele sofria de transtornos mentais, o que intensificou ainda mais a discussão em redes sociais sobre a saúde mental de William.

"Esse sequestro do ônibus no RJ foi terrível. mas não consigo separar o ato do surto psicológico que esse cara devia estar. 20 anos, negro, pobre. provavelmente sem acesso a tratamento, sem perspectivas", escreveu um usuário do Twitter.

Dados recentes da Organização Mundial de Saúde (OMS) revelaram que cerca de 23 milhões de brasileiros, ou seja, 12% da população, possuem transtornos mentais. Dentre as doenças mais decorrentes, estão a depressão, ansiedade, bipolaridade e esquizofrenia. Ainda segundo a pesquisa, 5 milhões de pessoas que moram no Brasil, 3% dos cidadãos, sofrem com problemas psicológicos graves ou persistentes.

Em entrevista ao Portal A TARDE, o médico pós-graduado em Psiquiatria Dr. Carlos Eduardo Reis de Souza afirmou que, apesar de muito raro, alguns transtornos mentais e comportamentais podem levar pessoas a atentarem contra a vida de outras pessoas.

"Indivíduos que apresentam transtornos mentais, em combinação com transtornos de personalidade, e pessoas durante surtos psicóticos têm alterações perceptíveis de juízo e crítica a respeito da realidade que as cercam e podem também cometer homicídios", destacou o médico, completando que os transtornos de ansiedade e depressão não estão associados a esses casos.

Dr. Carlos Eduardo é médico e especialista em Psiquiatria, além de Mestre em Saúde Coletiva

O motivo, segundo o especialista, ainda não está estabelecido, pois alguns pacientes apresentam comportamentos violentos e outros não. "Para grande parte dos estudos, o comportamento violento está associado a fatores contextuais e individuais como condição social, acesso a tratamento, fatores educacionais", complementou.

Sem um diagnóstico, não é possível afirmar se o caso do Sequestro na Ponte Rio-Niterói tem relação com a saúde mental de William, apesar de a família afirmar que o jovem sofria de depressão e já relatou ter ouvido vozes. A mãe dele, Renata Paula da Silva, ainda disse em depoimento à polícia que o filho não tinha amigos e era ansioso. Entretanto, o Dr. Carlos Eduardo frisou que para haver um diagnóstico de transtorno mental e comportamental, seria necessário que o jovem tivesse sido avaliado por um profissional.

"O que ocorre é que as pessoas normalmente rotulam. Se alguém está triste é depressão, se alguem altera o humor tem transtorno bipolar, etc", comentou, explicando que é possível existir casos de pessoas que cometem crimes sem motivos aparentes. "Os casos de criminosos com maior repercussão não estão na maior parte das vezes associados a transtornos mentais e comportamentais ou problemas psicológicos, e os poucos que estão, não existe como afirmar o percentual de contribuição do transtorno para o homicídio", constatou.

Para o especialista, em casos de homicídio de grande repercussão, como ataques terroristas ou ataques a tiros, que eventualmente acontecem nos Estados Unidos, países da Europa e Brasil, "o homicida acaba se matando ou ao menos tem a consciência que será abatido por forças policiais", concluiu.

Segundo o Dr. Carlos Eduardo, é possível identificar tendências de alguns indivíduos a cometerem crimes, porém não é possível prever, por serem muitos fatores envolvidos, o momento em que um homicídio ou suicídio deve acontecer. "Em todos os casos, porém, é importante que as pessoas próximas, ou a própria pessoa, busquem ajuda quando perceberem", finalizou.

