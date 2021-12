Após criticar Rui, pastor Silas Malafaia posta vídeo se desculpando do governador

Após criticar Rui Costa, o pastor e líder Assembleia de Deus Vitória em Cristo, Silas Malafaia, publicou um vídeo nesta quinta-feira, 2, em seu canal no YouTube se desculpando do governador da Bahia.

O pastor havia criticado o governador Rui Costa, alegando que a médica Raíssa Soares foi demitida do Hospital Regional Deputado Luís Eduardo Magalhães, em Porto Seguro (a 711km de Salvador), após denunciar a falta de hidroxicloroquina para tratamento de pacientes com Covid-19.

"Tenho que fazer aqui um pedido de desculpas, eu recebi uma informação de um grande amigo meu, que é amigo e fala com a doutora Raissa Soares lá de Porto Seguro, que me disse que ela tinha sido demitida pelo governador da Bahia, Rui Costa, governador que é do PT. Aí de tarde ela publica um vídeo, eu já tinha soltado o meu, que ficou 10 minutos no ar, dizendo que a questão dela não foi demissão do Estado, mas o banco de horas dela, que ela não conseguia atender", disse o pastor no vídeo.

"Então eu quero aqui pedir desculpas ao governador da Bahia, retirar a minha palavra, porque eu sou homem para reconhecer quando erro e é obrigação quando alguém erra pedir desculpas. Por isso minha gente, quando você transmite alguma coisa errada, negativa, mentirosa, caluniosa de difamação de alguém na rede social ou você retira e concerta ou você pode ser processado, não precisa de inquérito de fake news, já existem as leis e a própria pessoa reconhecer", completa Silas Malafaia.

