Aplicativo de celular ajuda a localizar vaso sanguíneo

A retirada de sangue e a administração de medicamentos por via intravenosa são procedimentos necessários à realização de exames laboratoriais e no tratamento de pacientes no ambiente hospitalar.



Na maioria das vezes, o processo é doloroso, principalmente para aqueles com veias menos aparentes, a exemplo de lactantes, obesos e idosos.



Foi pensando nisso que os doutorandos em mecatrônica da Universidade Federal da Bahia (Ufba) Rafael Lopes e Galdir Reges desenvolveram um dispositivo que permite a visualização dos vasos sanguíneos antes da perfuração.



A principal motivação para a criação do artefato foi reduzir o risco de infecção, causada pelo excesso de picadas de agulha, e, desta maneira, melhorar a qualidade de vida das pessoas.



O invento, composto por celular com câmera, um aplicativo de tratamento de imagens, spot e filtro de luz infravermelha, está em fase de aperfeiçoamento, mas já rendeu o primeiro lugar no concurso "Ideias Inovadoras 2013", realizado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (Fapesb).



O dispositivo funciona da seguinte maneira: o filtro sobrepõe a lente da câmera fotográfica do celular, deixando passagem apenas para o infravermelho.



Na sequência, o spot é ligado incidindo a luz sobre o local onde as veias possivelmente estão localizadas, permitindo que a câmera capture a imagem das mesmas. "A visualização é possível porque o sangue absorve a luz enquanto a pele a reflete, deixando vasos com profundidade de até 10 milímetros sobressaídos", explica Lopes.



Transtornos



Os problemas mais frequentes gerados pelo número excessivo de picadas de agulha são dor, formação de equimoses, ou seja, pequena quantidade de sangue acumulado fora dos vasos, e flebite, inflamação das paredes das veias que causam endurecimento e, às vezes, formação de pus.



Tratamentos como a hemodiálise, que precisam de excessivas perfurações, também causam desconforto nos pacientes.



A enfermeira pediátrica Gabriella Araújo explica que o único método existente para diminuição desse desconforto é a ingestão de gotas de glicose antes do procedimento, estimulando a liberação de endorfina, substância química associada a sensações de prazer e bem-estar. Porém isso só se aplica a pacientes neonatais, que são mais sensíveis aos mecanismos empregados para o alívio da dor.



Risco de contaminação



Segundo Araújo, apesar de ser considerado um procedimento simples, a colocação de um cateter requer uma execução técnica correta, evitando desconforto e possíveis complicações do quadro, visto o risco de contaminação por bactérias na corrente sanguínea.



"Profissionais mal treinados, além de terem menores chances de puncionar a veia na primeira tentativa, podem causar ansiedade e estresse nos pacientes", diz.



A estudante Ariane Oliveira, que sofre de insuficiência renal, afirma que alguns dos transtornos causados por um procedimento malfeito são o aparecimento de hematomas e as dores que perduram por dias no local.



Concorrência



"Pacientes crônicos, como eu, que precisam fazer exames e tomar medicações venosas com frequência, têm as veias machucadas, o que dificulta a pulsão. Na hemodiálise há o agravante da formação de trombos, ou coágulos, nas veias dos braços", diz a estudante.



Já existem outros aparelhos para visualização de vasos sanguíneos à venda no mercado. No entanto, estes modelos possuem limitações, já que necessitam de claridade para a realização do procedimento.



Este fato é confirmado pela enfermeira Thaiane Oliveira. "Em pessoas de pele negra a visualização das veias não é tão eficaz se ela for atendida em um ambiente escuro", informa.



Infravermelho



Ponto para o dispositivo desenvolvido pelos pesquisadores baianos. Rafael Lopes e Galdir Reges explicam que o seu dispositivo não depende de luz ambiente para tornar as veias visíveis.



"A imagem na tela do celular é formada apenas com a reflexão da luz infravermelha, graças ao filtro".



Pensando no futuro, os inventores pretendem ter o Sistema Único de Saúde (SUS) como principal parceiro. Eles almejam a possibilidade de que cada posto de saúde e hospital público possua um dispositivo.



Rafael Lopes defende que as maiores vantagens de seu aparato são a simplicidade e o preço.



Software



"Qualquer câmera de celular pode ser usada, facilitando o acesso da população. Além disso, o custo do kit junto com a licença do software-padrão é de R$ 49, podendo chegar a R$ 99 com o software completo e atualizações irrestritas", diz.



O engenheiro explica ainda que o barateamento do produto o deixa sem concorrentes diretos.



De acordo com ele, melhorias estão sendo realizadas no equipamento com o dinheiro proveniente do fomento concedido pela Fapesb.



"Alguns componentes já foram importados da China para testes e modelação de um produto final. Após essa etapa, partiremos em busca de investimento", diz. "Até que isso ocorra, não há previsão de quando será comercializado", conclui.

