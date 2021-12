"Apenas proibir açúcar não é solução para obesidade", diz especialista

A medida do Ministério da Saúde de determinar a redução da quantidade de açúcar em alimentos industrializados foi criticada pelo professor de Educação Física com especialização em Treinamento de Alto Rendimento, e pós-graduação em Nutrição, Marcio Atalla, em evento que discutiu os novos conceitos relacionados ao consumo de açúcar no Brasil.

"Eu acho que os produtos industrializados podem e devem passar por um ajuste de qualidade, mas isso não resolve o problema. Nos últimos 10 anos você tem diminuição de açúcar, sal e gordura, aumento de consumo de frutas, legumes e verduras, e a obesidade cresceu 60%. Não estou dizendo que o produto industrializado é melhor que o in natura, mas antes de colocar o alimento industrializado como vilão, precisamos olhar os números", afirmou.

O sedentarismo é o fator de risco para doenças e o problema envolve conscientização da população, o que não se faz da noite para o dia, segundo o preparador físico. "A gente quer uma resposta simples para um problema complexo. Se o açúcar fosse o vilão, só precisaríamos trocar o açúcar pelo adoçante que a gente teria esse problema resolvido, e isso não é verdade", argumentou.

O evento, promovido pela Campanha Doce Equilíbrio para integrar consumidores, influenciadores, governo e cadeia produtiva, discutiu a mudança de hábitos e a medicina preventiva como solução para diminuir a incidência de diabetes e obesidade entre os brasileiros, um cenário no qual a qualidade de vida se resume a uma somatória de hábitos relacionados à alimentação e prática de exercícios físicos.

O palestrante defendeu, ainda, que são necessárias boas políticas públicas para munir as pessoas de informação. "O problema é que você não tem o olhar do Ministério da Saúde na medicina preventiva, o olhar é sempre no combate à doença. É o Ministério da Doença. Talvez esteja na hora de fazermos um Ministério da Saúde de verdade", disse.

"Não estou, em nenhum momento, tirando o valor de várias excepcionais ações que o ministério faz, mas os maus hábitos e estilo de vida da população não são tratados com seriedade", diz.

