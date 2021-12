Aparelhos potencializam exercícios abdominais

Encontram-se no mercado boas opções de aparelhos que ajudam a tornar mais eficiente os exercícios abdominais. Existem dois tipos de aparelhos, os ativos e os de ginástica passiva. Nos primeiros, quem pratica precisa auxiliar os movimentos. Nos segundos, os movimentos do aparelho levam os músculos a se moverem sem necessidade de participação da pessoa.

Tais aparelhos tanto podem facilitar a execução do exercício, como ajudar a promover mais esforço, aumentando o nível de dificuldade e exigência dos músculos. Os que são realizados sob uma prancha declinada exigem uma boa condição física, como também bastante força abdominal. São recomendados para quem já executa muitas repetições e precisam aumentar o nível de desafio.

Já os aparelhos criados para realizar abdominais no solo atuam como facilitadores na execução do movimento. Podem ser usados por qualquer pessoa e ajudam as que tem dificuldades de posicionar corretamente o corpo para realizar o movimento.

Os aparelhos de ginástica passiva são mais indicados para pessoas que sofreram lesões.

