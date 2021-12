Aparelho que simula movimento da escada virou febre nas academias

Aparelho que virou febre nas academias, o que tem de portátil, tem de poderoso. O Air Climber é 100% eficaz e deixa os músculos todos definidos. A vantagem é que também se pode utilizar o equipamento com a maior segurança no ambiente doméstico, ou em áreas ao ar livre. Trata-se de uma pequena plataforma com apenas dois pedais que funcionam sobre uma câmara de ar e simulam o movimento que se faz quando se sobe e desce uma escada.

O Air Climber trabalha pernas e glúteos e permite uma perda de 400 calorias, a cada 30 minutos de atividade. O aparelho é acompanhado de alças de elásticos, as body cords, que podem ser acopladas abaixo da plataforma e permitem o trabalho com músculos dos braços, peito, costas, ombros e abdome. O Air Climber acelera o emagrecimento, afina a musculatura, desenvolve a resistência e a força e ainda melhora o equilíbrio e a coordenação.

