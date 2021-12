Aparelho detecta doenças com análise de hálito

O grupo japonês Toshiba apresentou nesta terça-feira, 18, uma máquina que analisa o hálito com o objetivo de permitir que os profissionais de saúde detectem algumas doenças, apenas 30 segundos depois de o paciente soprar no aparelho.



Este protótipo, do tamanho de um forno de micro-ondas, conta com um dispositivo eletrônico de análise que permite quantificar a presença de acetaldeído, metano ou acetona, característica de certas patologias (diabetes, problemas estomacais, etc).



"O hálito exalado na máquina se irradia com laser infravermelho e assim são detectados rastros de gases", explicou a Toshiba.



A empresa tem a intenção de prosseguir com as pesquisas com universidades e outros estabelecimentos e ampliar o espectro de gases detectados.

