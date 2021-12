Anvisa proíbe venda e comércio de lote de pipoca

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária proibiu a distribuição e a comercialização, em todo o país, do lote 123, do alimento Pipoca Nacional, marca Brasileira, fabricado pela empresa Com e Empac de Alimentos A Brasileira em 01/04/2013 e com validade até 01/03/2014.

A medida foi determinada após a constatação de que o produto apresenta níveis de aflatoxinas acima do máximo permitido pela Anvisa. Aflatoxinas são substâncias genetóxicas e carcinogênicas, e, por isso, produto fora da especificação não podem ser consumidos pela população.



A resolução Nº 4.009/2013 foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira, 24.

adblock ativo