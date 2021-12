Anvisa deve votar nesta terça regulamentação do uso medicinal de cannabis

A regulamentação do uso medicinal de produtos à base de cannabis deve ser votada nesta terça-feira, 3, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

De acordo com informações do Globo, a medida não tem o apoio do governo Bolsonaro e foi alvo de críticas, na semana passada, do ministro da Cidadania, Osmar Terra.

Em sua rede social, Terra mostrou descontentamento com o presidente da agência, William Dib, por ter inserido a pauta da regulamentação na pasta da Anvisa.

"Ele tenta apressar em sintonia com o lobby de grandes empresas brasileiras e canadenses que cobram essa liberação. É o lobby da maconha funcionando a todo vapor!", escreveu Terra.

Ainda segundo o site, o presidente da agência propôs uma inversão de pauta para que os votos fossem lidos há uma semana, mas o diretor Antonio Barra optou deixar para esta terça.

