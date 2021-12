Antiginástica auxiliia no tratamento de problemas posturais

Se atividades físicas são apontadas por especialistas como elemento fundamental ao bem estar e a saúde, que vantagem há na antiginástica? Com a criação do método na década de 70 sua autora Thérèse Bertherat não pretendeu desmerecer a ginástica convencional e sim dar ênfase a necessidade de se conhecer o próprio corpo para poder trabalhá-lo.

A antiginástica privilegia alongamentos, relaxamento muscular e alinhamento postural constantes, visando à reconstrução de uma nova postura. O objetivo é fazer o corpo respeitar suas forças e diminuir suas tensões. Cada sessão leva a oportunidade de descobrir e redescobrir - partes do corpo que não eram trabalhadas por falta de consciência ou hábito.

Uma seção dura em média uma hora e meia e é feita em grupos de, no máximo, cinco pessoas, que refletem sobre as sensações do corpo. Os exercícios podem ser praticados por pessoas de qualquer idade e objetivam o equilíbrio do físico, trabalhando emoções dolorosas que acabam por trazer tensões aos músculos do corpo.

A medida que o trabalho avança as más posturas, dores e tensões vão sendo abandonadas e os movimentos, posturas e respiração vão se alinhando e retomando a forma natural.

