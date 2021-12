Anticoncepcional que matou canadenses é um dos mais vendidos

Ao comentar a morte de canadenses devido ao provável uso frequente dos anticoncepcionais Yaz e Yasmin (do laboratório Bayer), o ginecologista Antônio Carlos Lopes lembrou que as pílulas estão entre as mais vendidas, inclusive no Brasil.

"Esse tipo de anticoncepcional circula no Brasil por decisão da Anvisa e, assim como outras pílulas, podem causar o tromboembolismo venoso, que é a formação de coágulos nos vasos sanguíneos". A notícia da morte de cerca de 23 mulheres canadenses foi veiculada pela rede de televisão CBC e depois em outros meios.

Segundo documentos do Ministério da Saúde do Canadá, as mortes decorreram de coágulos no sangue. A Agência Americana de Alimentos e Medicamentos já havia lançado em abril de 2012 a advertência de que os anticoncepcionais poderiam estar vinculados a um risco maior para a saúde.

Cautela - Antônio Carlos Lopes reforça que a melhor maneira de tomar anticoncepcionais é por meio de orientação médica. "Há medicamentos que são contraindicados para portadoras de problemas circulatórios, AVC, obesas e fumantes. Antes de tomar a pílula, a mulher tem que procurar um médico", repetiu.

A estudante Edilma Santos conta que não toma anticoncepcionais por não conseguir se acostumar com o medicamento. "Nunca gostei de tomar pílulas. Ficava enjoada e sempre tive medo de engordar", ressaltou.

Outra estudante, Jumária Oliveira, observou: "Procurei a ginecologista para me indicar qual era a melhor pílula indicada ao meu caso".

