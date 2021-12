Anestesiologistas já atendem usuários do Planserv

Após 68 dias de suspensão dos serviços de anestesiologia aos usuários que atendem pelo Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Estaduais (Planserv), os beneficiários tiveram os atendimentos normalizados desde o último sábado, 16. Com isso, os procedimentos médicos estão sendo realizados normalmente nas instituições de saúde credenciadas ao plano de saúde.

As negociações foram formalizadas após projeto de proposta, aceito pelo governo do estado e os integrantes da Cooperativa dos Médicos Anestesiologistas da Bahia (Coopanest). O encontro aconteceu na quarta-feira (13), na Secretaria de Administração da Bahia.

Conforme informações do representante da Coopanest, Adriano Argones, na reunião, o convênio se comprometeu a realizar a contratação direta da Coopanest para prestar os serviços, por meio de credenciamento e melhorias nos honorários médicos.

“O Planserv não tinha débito em aberto com a cooperativa, estava regular. O que levou à paralisação do atendimento foi falta de negociação para o reajuste. Felizmente as partes chegaram ao consenso, que as portas continuem abertas para manter um diálogo permanente e que, com isso, a gente consiga atender melhor os pacientes, que é o objetivo principal”, enfatizou Adriano Argones.

“Sou usuário do convênio há 20 anos. É tranquilizante a normalização dos serviços de atendimento anestesiológico. Agora quando precisar novamente, vou ser atendido sem nenhuma dificuldade”, salientou o beneficiário do convênio que preferiu não se identificar.

A TARDE entrou em contato com a assessoria de comunicação do Planserv para obter mais informações sobre a normalização dos procedimentos médicos, mas até o fechamento da matéria não obteve retorno. Atualmente, cerca de 520 mil consumidores são atendidos pelo plano.

*Sob a supervisão da jornalista Marjorie Moura

