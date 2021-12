Ampliação de cirurgias bariátrica e metabólica entra em discussão na Câmara Federal

A cirurgia bariátrica por videolaparoscopia (realizada por auxílio de uma endocâmera no abdômen) e a cirurgia metabólica para pacientes com Diabetes Tipo 2 poderão ser ampliadas no Brasil, segundo informações da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM).

Segundo a SBCBM, as possibilidades entrarão em pauta de discussões e audiências públicas da Câmara Federal. A expectativa é que essa expansão chegue o quanto antes na Bahia, já que atualmente 283 mil pessoas estão elegíveis à bariátrica no estado, e destes número 251 mil seriam pacientes pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

