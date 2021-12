Ameixas secas ajudam a tratar perda óssea pós menopausa

Ameixas secas reduzem o risco de osteoporose, segundo artigo publicado no British Journal of Nutrition. Após a menopausa, ocorre uma diminuição da massa óssea. Só os tratamentos preventivos podem diminuir o risco de faturas.

No estudo objeto da publicação, 55 participantes do sexo feminino foram orientadas a consumirem 100 gramas de ameixas secas (cerca de 10 unidades) ao dia, enquanto um segundo grupo de participantes do sexo feminino consumiu a mesma quantidade de maçã desidratada. Todas as participantes do estudo também receberam 500mg de suplemento de cálcio e 400UI de vitamina D.

O grupo que consumiu as ameixas secas apresentou uma massa óssea mais densa. É que as ameixas, segundo os autores do estudo, tem a capacidade de suprimir a reabsorção óssea, que já é naturalmente maior que a deposição de cálcio nos ossos dos idosos.

